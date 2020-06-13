جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من السلع

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، برئاسة عاطف حمزة مدير عام جمرك الصادر بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع الأجنبية والمحلية، بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته ومنشورات التصدير المذاعة.ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمارك الصادر بالإسكندرية، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 4478 في 4-5-2020 بعدد 2 حاوية باسم شركة م. ا. ل المرسل للشحن من ميناء الإسكندرية البحري، ووجهته النهائية ليبيا، والصنف المصدر طبقا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن (حصير – كرتون فارغ – منظفات – سلك مواعين).وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاويتين من محمد إبراهيم مدير تعريفة، ومحمد على عبدالقادر وأحمد زكي مديرى الحركة، وأحمد نبيه مأمور الحركة تحت إشراف أحمد نعمة الله ومحمد على وخالد عشبة مديرى الإدارة، فتبين وجود 21 صنفا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع منها "مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأحذية الطبية أجنبية الصنع دون تقديم فواتير أو أذون إفراج ومستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية وبينها أصناف موقوف تصديرها طبقا لقرارات وزارة التجارة وأصناف لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير وأصناف لم تعرض على الجهات الرقابية وأصناف دون منشأ.وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.