رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من السلع

السبت 13/يونيو/2020 - 08:01 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، برئاسة عاطف حمزة مدير عام جمرك الصادر بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع الأجنبية والمحلية، بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته ومنشورات التصدير المذاعة.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمارك الصادر بالإسكندرية، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 4478 في 4-5-2020 بعدد 2 حاوية باسم شركة م. ا. ل المرسل للشحن من ميناء الإسكندرية البحري، ووجهته النهائية ليبيا، والصنف المصدر طبقا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن (حصير – كرتون فارغ – منظفات – سلك مواعين).

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاويتين من محمد إبراهيم مدير تعريفة، ومحمد على عبدالقادر وأحمد زكي مديرى الحركة، وأحمد نبيه مأمور الحركة تحت إشراف أحمد نعمة الله ومحمد على وخالد عشبة مديرى الإدارة، فتبين وجود 21 صنفا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع منها "مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأحذية الطبية أجنبية الصنع دون تقديم فواتير أو أذون إفراج ومستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية وبينها أصناف موقوف تصديرها طبقا لقرارات وزارة التجارة وأصناف لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير وأصناف لم تعرض على الجهات الرقابية وأصناف دون منشأ.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

موضوعات متعلقة

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر