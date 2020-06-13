«الإفتاء» توضح حكم التكلم بغير علم في العلوم الطبية

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، إن التكلم بغير علمٍ في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علمٍ في العلوم الدينية.وأضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التجرؤ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في الاعتقاد والدين، والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر.يأتي ذلك بسبب الإشاعات الكثيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أدوية ووصفات للحماية من فيروس كورونا المستجد دون الرجوع إلى وزارة الصحة المصرية، للتأكد من تلك الوصفات والأدوية.