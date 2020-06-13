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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وتعقيم الوحدة البيطرية بـ«إبشواي» في الفيوم (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 07:48 م
تطهير وتعقيم الوحدة
تطهير وتعقيم الوحدة البيطرية
الفيوم - زينب علاء
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة مراد مسعود، بتطهير وتعقيم الوحدة البيطرية بالعجمين وإدارة إبشواي البيطرية، والوحدة البيطرية بإبشواي، تحت إشراف الدكتور زين العوفي مدير الإدارة.

َوأجرى رئيس المركز، جولة ميدانية للوحدة المحلية بشكشوك للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالشوارع الرئيسية، والطرق السياحية، والتأكد من انتظام المرافق بمركز التدريب المدني.

كما تابع أعمال الوحدة المحلية بأبوكساه، ورفع أتربة، وناتج هدم من الشارع العمومي من أمام منازل مواطنين، وتم تحرير محضر بالمخالفة وإشغال الطريق العام للمخالفين، ورفع وتطهير قمامة ومخلفات من بحر العرب المؤدي إلى الجيلاني كوبري العجماوي بواسطة حفار مجلس المدينة، َتمهيد وتسوية الطريق العام وردم مكان خط المياه لـ400 في الفاروقة بجوار نقطة الشرطة.

وتفقد رئيس المركز، أعمال وحدة الملاريا بإبشواي حيث تم توجيه سيارة الوحدة محملة بجهاز الضباب لمقاومة البعوض والحشرات بشوارع المدينة، تحت إشراف الدكتورة مايسة رجائي مديرة الإدارة الصحية، ومجدي عبدالملاك مدير الوحدة وإدارة شئون البيئة بالمجلس.

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