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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الفساد القطري في بنك باركليز يؤكد دعم الإرهاب بمليارات الدولارات

السبت 13/يونيو/2020 - 07:42 م
النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعرب النائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن تجدد قضية الفساد في بنك باركليز تجاه تنظيم الحمدين والدور الذي قام به حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، تجاه البنك وشراء أسهم فيه عام 2008 بالمخالفة للقانون وبصفقات وعمولات سرية، يؤكد على الدور القذر الذي يقوم به الحمدين في أوروبا وفساده الواسع.

وأوضح في بيان له اليوم، أن الفساد القطري في بنك باركليز يؤكد أن الأدوار المشبوهة لقطر لم تتوقف عند دعم الإرهاب بمليارات الدولارات، ولكن بالقيام بعمليات فساد استنادا على ثروات الشعب القطري التي يقوم الحمدين بنهبها في عمليات فساد مروعة في العديد من دول العالم.

وشدد على أن فساد باركليز يتجدد كل فترة بفضائح وصفقات جديدة، ويكشف عن أطراف عديدة نهبت مقدرات البنك وكسبت المليارات من الجنيهات الاسترلينية وفي المقدمة منهم حمد بن جاسم أكثر شخصيات الفساد في الدوحة.

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