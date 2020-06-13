«تضامن الشرقية»: نقل شباب دار أيتام بالزقازيق لشقق رعاية (صور)

قال محمد كمال الدين حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه تم نقل سبعة من أبناء دار تربية بنين الزقازيق، الكائنة بطريق هرية، إلى شقة للرعاية اللاحقة بالزقازيق، والتي قد تم إعدادها وفرشها بالكامل بمعرفة مؤسسة "تمكين" المسندة إليها دار الأيتام بالزقازيق.وأضاف حجاجي، في تصريحات صحفية، أنه قد تم فرش الشقة فرشا حديثا متكاملا، يضمن معيشة لائقة للأبناء، وقد انتقل الأبناء إليها بالتنسيق بين مؤسسة تمكين وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وفريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، موضحا أن النقل يتم بتعهد مؤسسة تمكين باستكمال تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء الرعاية اللاحقة صحيا وتعليميا واجتماعيا، وذلك بعد بلوغهم السن القانونية.