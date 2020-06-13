قدم معلومات عن تحركات قاسم سيماني: إيران تكشف عن هوية "جاسوس الموساد"

كشف الناطق بلسان السلطة القضائية الإيرانية أن الجاسوس الذي زود وكالة الاستخبارات الأمريكية اوالموساد الإسرائيلي بالمعلومات عن تحركات قاسم سليماني قائد فيلق القدس لقوات حرس الثورة الإيرانية يدعى محمود موسوي ماجد .وقال الناطق الإيراني أن موسوي ماجد كان ينشط في سوريا حيث كان يقطن مع عائلته وكان باستطاعته الإطلاع على المعلومات الاستخباراتية الإيرانية السرية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وأنه قام بجمع هذه المعلومات بما فيها عن أماكن تواجد قاسم سليماني، وتمكن من نقلها إلى الأمريكيين والإسرائيليين مقابل مبالغ من المال، وفقاً لما نشرته تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلي اليوم.وكانت محكمة إيرانية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي الحكم بالإعدام على محمود موسوي ماجد بعد أن أدانته بالتخابر مع أجهزة الاستخبارات الإمريكية والإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى تصفية سليماني وأبو مهدي المهندس القائد في ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، حيث أطلق سلاح الجو الأمريكي الصواريخ على السيارة التي كانا يستقلانها قرب مطار بغداد مطلع شهر يناير الماضي.