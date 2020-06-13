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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف الأشخاص يحتجون في تايوان دعمًا لهونج كونج

السبت 13/يونيو/2020 - 07:20 م
الأشخاص يحتجون في
الأشخاص يحتجون في تايوان
وكالات
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تظاهر آلاف الأشخاص في تايبيه اليوم السبت، ضد خطط الصين لفرض قانون للأمن الوطني في هونج كونج.

وتجمع المشاركون في ميدان الحرية في تايبيه، وهتفوا بشعارات مثل "قفوا مع هونج كونج" و"قاتلوا من أجل الحرية".

ونظمت الاحتجاجات جماعات تايوانية وأشخاص من هونج كونج يعيشون في تايوان. وغالبا ما يشير النشطاء في هونج كونج وتايوان إلى معركة مشتركة ضد نفوذ بكين.

وتم اختيار هذا الموعد، ضمن إحياء الذكرى السنوية الأولى، لاحتجاجات هونج كونج ضد قانون تسليم المطلوبين.

ودعا المتظاهرون رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إلى تنفيذ خطة عمل إنساني في أقرب وقت ممكن.

وقال تينج يون كونج، وهو متحدث باسم مكتب الرئاسة، مساء السبت: إن تايوان لا تزال مصممة على المساعدة، وأن مجموعة عمل على مستوى مجلس الوزراء تعمل على خطة.

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