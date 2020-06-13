«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور كورونا مجددا في الصين

علق الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، على ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في الصين، قائلا إنه لا يمكن لأي دولة أن تجزم أنها قضت على الفيروس نهائيا، قد يكون هناك بعض الحالات التي لا يظهر عليها أعراض فيحدث انتقال سري على مستوى المجتمعات، أو ينتقل لها الفيروس من وافد قادم من الخارج.وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "أتوقع عدم انتشار فيروس كورونا مجددا في ووهان حال تطبيق إجراءات صارمة من قبل الحكومة الصينية"، لافتا إلى أن المنظمة تتابع التجارب التي تقوم بها الدول للتوصل لعلاج لفيروس كورونا.وتابع أن هناك بعض المحاولات لإنتاج لقاح لفيروس كورونا تتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أن المرحلة الثالثة من التجارب تكون على عدد أكبر من الحالات وذلك لقياس فاعلية الدواء وعدم وجود آثار جانبية للدواء وكذلك مدى قدرته على تكوين مناعة ضد المرض لفترة طويلة.