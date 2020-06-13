تفاصيل خضوع نتنياهو لفحص كورونا للمرة الخامسة

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن خضوعه لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" للمرة الخامسة، مؤكدًا أن نتيجته جاءت سلبية.وقال مكتب نتنياهو إن قرار الفحص جاء بعد ثبوت إصابة ثلاثة أشخاص من حراس الأمن المسئولين عن مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأشارت إلى أنه لا حاجة لنقل نتنياهو إلى العزل الصحي، خاصة أن الحراس المصابين يمارسون عملهم خارج المنزل وليس داخله، وكذلك، تم إجراء فحص كورونا لأفراد طاقة الحراسة كافة، والذي أثبت عدم حملهم للفيروس.وتعد هذه المرة الخامسة التي يخضع فيها نتنياهو لفحص كورونا، منذ بداية انتشاره لدى الاحتلال، بسبب ثبوت إصابة عدد من المخالطين له.