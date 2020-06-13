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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل خضوع نتنياهو لفحص كورونا للمرة الخامسة

السبت 13/يونيو/2020 - 07:11 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن خضوعه لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" للمرة الخامسة، مؤكدًا أن نتيجته جاءت سلبية.

وقال مكتب نتنياهو إن قرار الفحص جاء بعد ثبوت إصابة ثلاثة أشخاص من حراس الأمن المسئولين عن مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه لا حاجة لنقل نتنياهو إلى العزل الصحي، خاصة أن الحراس المصابين يمارسون عملهم خارج المنزل وليس داخله، وكذلك، تم إجراء فحص كورونا لأفراد طاقة الحراسة كافة، والذي أثبت عدم حملهم للفيروس.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يخضع فيها نتنياهو لفحص كورونا، منذ بداية انتشاره لدى الاحتلال، بسبب ثبوت إصابة عدد من المخالطين له.

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