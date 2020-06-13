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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان نيبال يوافق على خريطة جديدة للبلاد رغم الخلاف مع الهند

السبت 13/يونيو/2020 - 06:44 م
رئبس وزراء الهند
رئبس وزراء الهند
وكالات
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قال المتحدث باسم البرلمان في نيبال، إن مجلس النواب وافق اليوم السبت، على خريطة جديدة للبلاد تشمل مناطق متنازع عليها مع الهند.

وتشير هذه الخطوة إلى تشديد موقف نيبال، بشأن نزاع حدودي مستمر منذ عشرات السنين، وأدى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين الواقعين في جنوب آسيا.

ورفضت وزارة الخارجية الهندية خريطة نيبال الجديدة، بحجة أن إضافة الأراضي الهندية لا تستند إلى حقائق أو أدلة تاريخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية انوراج سريفاستافا في بيان: "إنها (الخريطة) أيضا تعد انتهاكا لتفاهمنا الحالي حول إجراء محادثات حول قضايا الحدود المعلقة".

ونشرت نيبال خريطتها المعدلة في مايو، بعد أن افتتحت الهند طريقا بطول 80 كيلومترا يربط ولايتها الشمالية أوتاراخاند مع ليبوليخ على الحدود مع التبت، ويمر الطريق عبر الأرض التي تقول نيبال إنها تابعة لها.

وتُظهر الخريطة قطعة أرض على الطرف الشمالي الغربي لنيبال كإقليم نيبالي.

وقال أجني براساد سابكوتا رئيس مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى للبرلمان في نيبال: أن 258 من أصل 275 عضوا في المجلس وافقوا على الخريطة الجديدة وهو ما يتجاوز أغلبية الثلثين المطلوبة، ولم يصوت أي عضو ضد الخريطة.

ويجب كذلك تمرير الخريطة من قبل الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأعلى للبرلمان، والموافقة عليها من قبل رئيسة البلاد بيديا ديفي بهانداري قبل أن تصبح جزءا من الدستور.

وفي العاصمة كاتماندو، رسم عشرات الأشخاص الخريطة الجديدة في أحد الشوارع وأضاءوا الشموع عليها احتفالا بقرار اليوم السبت.

وتحدث رئيس الوزراء، كيه. بي. شارما أولي، في تصريحات أمام مبنى البرلمان بعد التصويت، عن احتمال إجراء محادثات مع الهند لحل هذا النزاع.

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