إعلان أرقام الجلوس ومقار لجان طلاب شهادات الدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التربية والتعليم، السبت، أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب شهادات الدبلومات الفنية 2020/2019 وذلك عبر الرابط التالي: ‏http:gdepexams.emis.gov.eg.وقالت الوزارة على موقعها الرسمي، إنه تم إتاحة الإطلاع على أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسى 2019/2020 ويمكن للطالب الاطلاع من خلال (كود الطالب وكلمة السر).وعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان مقرات لجان النظام والمراقبة مقرات لجان الإدارة مقرات تقدير الدرجات)، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب، فقط، بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة)؛ لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم (تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، إضافة للكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات، إضافة لكرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع، ليس اختبارًا، لكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطة فى باقى المواد.