محافظ شمال سيناء يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني والتكميلي للنقل

اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة اليوم السبت، مواعيد امتحانات الدور الثاني والتكميلي لمراحل النقل والشهادات المحلية للعام الدراسي (2019- 2020)، التي تبدأ اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة عبدالعزيز عطية حسانين، في تصريح صحفي اليوم، إن امتحانات النقل ستبدأ يوم الإثنين 22 يونيو الجاري، حيث تستمر امتحانات الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي لمدة 4 أيام، وامتحانات الشهادتين الإعدادية العامة والإعدادية المهنية لمدة 7 أيام، فيما تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لمدة 10 أيام.وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني ستبدأ يوم الإثنين الموافق 6 يوليو المقبل ولمدة 7 أيام، بينما ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات يوم الإثنين 22 أغسطس المقبل ولمدة 9 أيام.