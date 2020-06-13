هبوط أرضي يتسبب في انقلاب سيارة نقل بكفر الزيات (صور)

تسبب هبوط أرضي بعمق 70 سنتيمتر، في شارع الملال بدائرة مركز الزيات بمحافظة الغربية، في انقلاب سيارة نقل دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة أو حركة المرور.تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، إخطارًا يفيد بوجود هبوط أرضي وانقلاب سيارة نقل، في شارع الملال بدائرة مركز كفرالزيات.انتقل رئيس مدينة ومركز كفرالزيات ونواب رئيس المدينة وأعضاء الإدارة الهندسية بديوان المجلس، لموقع البلاغ وجرى وضع حواجز أمنية حول الهبوط، وتبين حدوث هبوط بأرضية الشارع بمساحته متر مربع، بعمق 70 سنتيمتر تقريبًا يمين الطريق، مما أدى إلى ميل السيارة وجاري الفحص وبيان سبب الهبوط، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.