تأجيل تصوير «الباب يفوّت جمل» لحين إشعار آخر

كشف النجم هاني رمزي، عن تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل" لحين إشعار آخر.قال رمزي في تصريحات السبت، إن قرار تأجيل الفيلم جاء في ضوء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه كان مقررا انطلاق التصوير منتصف أبريل الماضي، غير أن تطورات فيروس "كورونا" دفعت القائمين على العمل لتأجيل انطلاق عملية التصوير لحين إشعار آخر."الباب يفوت جمل" من تأليف السيناريست سامح سرالختم، وإخراج أحمد البدري، وهو فيلم كوميدي اجتماعي يناقش قضية اجتماعية بشكل ساخر من واقع الشارع المصري.من ناحية أخرى، لفت رمزي إلى أنه سيعلن قريبًا عن مشاركته في مسلسل جديد يشارك في بطولته مع عدد من كبار النجوم.