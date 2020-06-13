رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لميس جابر: لا أعرف مصدر دعاية «محمد على».. والمسلسل متوقف

السبت 13/يونيو/2020 - 07:49 م
لميس جابر
لميس جابر
محمد قدرى
طباعة

نفت الكاتبة لميس جابر ما تردد بشأن عودة التحضير لمسلسل «محمد على»، الذى كان من المقرر أن يقدمه زوجها الفنان يحيى الفخرانى خلال السنوات الماضية، لكنه توقف فجأة، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصدر الدعاية التى تظهر سنويًّا وتبشر بعودة العمل.
وقالت «جابر»، لـ«الدستور»: «لمدة ٥ سنوات متتالية تظهر دعاية مجهولة المصدر تؤكد استئناف العمل بالمسلسل، وعادة ما يحدث ذلك بعد انتهاء موسم الدراما الرمضانى فى كل عام، إذ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من البوسترات القديمة التى جرى تصويرها حينما كانت فكرة العمل حاضرة». وأضافت أنها تتمنى استئناف هذا العمل لأن فكرته قوية، لكن الأمر يتوقف على رغبة شركات الإنتاج، مشيرة إلى أنها انتهت من كتابة العمل منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يتولى إخراجه شادى الفخرانى. وفى السياق ذاته، يبحث يحيى الفخرانى حاليًا عن سيناريو قوى يعود به لجمهوره فى الماراثون الرمضانى المقبل، بعد أن غاب منذ آخر أعماله «بالحجم العائلى»، ولم يجد ضالته فى السيناريوهات المعروضة عليه.
وعقد «الفخرانى»، مؤخرًا، عدة جلسات نقاشية مع المؤلف عبدالرحيم كمال، ليعودا إلى التعاون من جديد، إذ كان آخر أعمالهما الناجحة معًا مسلسل «ونوس» مع الفنانة هالة صدقى والفنان نبيل الحلفاوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو بعد تقليص ساعات الحظر

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر