لميس جابر: لا أعرف مصدر دعاية «محمد على».. والمسلسل متوقف

نفت الكاتبة لميس جابر ما تردد بشأن عودة التحضير لمسلسل «محمد على»، الذى كان من المقرر أن يقدمه زوجها الفنان يحيى الفخرانى خلال السنوات الماضية، لكنه توقف فجأة، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصدر الدعاية التى تظهر سنويًّا وتبشر بعودة العمل.وقالت «جابر»، لـ«الدستور»: «لمدة ٥ سنوات متتالية تظهر دعاية مجهولة المصدر تؤكد استئناف العمل بالمسلسل، وعادة ما يحدث ذلك بعد انتهاء موسم الدراما الرمضانى فى كل عام، إذ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من البوسترات القديمة التى جرى تصويرها حينما كانت فكرة العمل حاضرة». وأضافت أنها تتمنى استئناف هذا العمل لأن فكرته قوية، لكن الأمر يتوقف على رغبة شركات الإنتاج، مشيرة إلى أنها انتهت من كتابة العمل منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يتولى إخراجه شادى الفخرانى. وفى السياق ذاته، يبحث يحيى الفخرانى حاليًا عن سيناريو قوى يعود به لجمهوره فى الماراثون الرمضانى المقبل، بعد أن غاب منذ آخر أعماله «بالحجم العائلى»، ولم يجد ضالته فى السيناريوهات المعروضة عليه.وعقد «الفخرانى»، مؤخرًا، عدة جلسات نقاشية مع المؤلف عبدالرحيم كمال، ليعودا إلى التعاون من جديد، إذ كان آخر أعمالهما الناجحة معًا مسلسل «ونوس» مع الفنانة هالة صدقى والفنان نبيل الحلفاوى.