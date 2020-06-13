شهود عيان يكشفون تفاصيل «مذبحة الإسماعيلية»

أثارت تصريحات أقارب ضحايا ذبح فلاح، وطعن زوجته الحامل وجنينها، وطفلتيه وزوجة شقيقه الحامل وجنينها، والمعروفة بـ"مذبحة الإسماعيلية" جدلًا واسعًا عقب تأكدهم من وجود شبهه جنائية في الواقعة، وتصريحات زوجة المذبوح، المتواجدة في العناية المركزة في مستشفى الإسماعيلية العام، بأن زوجها طعنها هي وطفلتيها وزوجة شقيقه ثم انتحر، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض نفسي.وقال شهود عيان، إن الفلاح المذبوح لديه أراضي خاصة به وحالته المادية ميسورة، ولا يعاني من أي أمراض نفسية، موضحين أنهم رأوا الضحايا قبل وصول قوات الشرطة، وتبين أن الفلاح متوفي نتيجة 4 طعنات في البطن، وطعنة في الرقبة وذبح ما يزيد عن نصفها، حيث عثر على جثته أمام منزله.فيما عثر أيضًا على الزوجة والأطفال في الدور الأول وأمام المنزل مطعونين، فيما كانت زوجة شقيقه في الدور الثاني بمفردها، مما يثبت وجود شبهه جنائية في الحادث.وأوضح شهود العيان أن الفلاح المتوفى كان يجلس قبل الحادث بساعات مع أسرته أمام منزله، وحالته طبيعية ولم يكن هناك أي مشاكل.تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب عن ورود بلاغ بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه.انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين "م.ا.ا" وشهرته "حمادة"، 35 سنة، فلاح من مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاوي بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية،مصاب بـ5 طعنات 4 في البطن، وواحدة في الرقبة، وذبح في الرقبة، وزوجته الحامل في الشهر الخامس، وطفلتيه "تسنيم" 6 سنوات، و"جنا" 4 سنوات، وزوجة شقيقه الحامل في الشهر السادس.سمع الأهالي أصوات استغاثات من المنزل، وبدخلوهم تفاجئوا، بإصابة الجميع وأبلغوا قوات الشرطة والإسعاف، وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام، وتبين أنه طعن زوجته الحامل عدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة وما زالت في العناية المركزة.وطعن نجلتيه طعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وحالتهم غير مستقرة ومتواجدين في العناية المركزة.وطعن زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء للزوجة، ومازالت في العناية المركزة، ثم انتحر بذبح نفسه في الرقبة، مما تسبب في وفاته في الحال، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.