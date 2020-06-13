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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وحيد حامد: أواصل كتابة الجزء الثالث من «الجماعة»

السبت 13/يونيو/2020 - 06:20 م
وحيد حامد،
وحيد حامد،
حسين الجندي
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قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إنه يواصل حاليا كتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" الذي عرض الجزء الأول والثاني منه وحققا نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه لن يعلن موعد تصويره أو عرضه إلا فور الانتهاء من الكتابة نهائيا.

وأضاف وحيد حامد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعاقد مع شركة سينرجي منذ أشهر طويلة حول مسلسل "الجماعة 3" ومن وقتها وهو يعكف على كتابته.

وقدم الجزء الأول من "الجماعة" الفنان إياد نصار، الذي جسد شخصية حسن البنا، بينما قدم الجزء الثاني من العمل، الفنان محمد فهيم.

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