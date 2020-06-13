رفع 1000 طن مخلفات قمامة في طنطا

وجه طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، بتكثيف الجهود والعمل على رفع كفاءة وتطوير منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا، وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وإزالة العشش الموجودة ورفع كل الإشغالات ومخلفات المباني وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بمنطقة مساكن السلام والتي رافقه خلالها محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.وطالب محافظ الغربية بتطوير الأرصفة وعمل أكشاك بشكل حضاري بدلًا من الأكشاك التي تمت إزالتها بعد عمل دراسة اجتماعية لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موجهًا برصف بعض الشوارع ورفع كفاءة وترميم الشارع الرئيسي.وقال محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إنه تم تركيب 100 كشاف إنارة لجميع شوارع وحواري المنطقة، وإزالة الأكشاك العشوائية التي كانت تمثل خطرًا على المواطنين وتطهير المنطقة بالكامل.وأضاف أنه تم رفع 1000 طن مخلفات هدم ومخلفات قمامة تاريخية من المنطقة، ورفع الأتربة من الشوارع بالجليدر ومعدات الحي، وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الشارع.