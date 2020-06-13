السيسى يستعرض مع رئيس جنوب إفريقيا سد النهضة والأزمة الليبية

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.وقد أشاد الرئيس "رامافوزا" بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الإفريقية ككل.واستعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس الي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حدًا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.وتناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلًا عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.