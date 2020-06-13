«النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو بعد تقليص ساعات الحظر

أعلنت وزارة النقل، السبت، عن مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بدءًا من غدٍ الأحد، بالتزامن مع المواعيد الجديدة حظر الانتقال التي أعلنتها اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (من الثامنة مساءً وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي).وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم، استمرار العمل بنفس مواعيد مترو الأنفاق المعلن عنها خلال فترة الحظر الأخيرة، حيث يبدأ التشغيل اليومي من الخامسة والربع صباحًا من المحطات الابتدائية، على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في السابعة والربع مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7:30 مساءً، كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث 7:15 مساءً ومن العتبة 7:45 مساءً.وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر حال وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر؛ حفاظًا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، إضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري للمحطات والقطارات، واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات؛ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق؛ حفاظًا على صحة الركاب.