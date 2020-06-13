هل يرى أهل الجنة الله؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أناسًا سوف يدخلون الجنة ولن يروا الله سبحانه وتعالى.وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc" مساء اليوم السبت، أن هناك وجوهًا معينة فقط في الجنة هي التي سترى الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة القيامة: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ".وأوضح "الجندي" أن كلمة "وجوه" جاءت نكرة للتخصيص، حيث لم يقل "الوجوه ناظرة إلى ربها"، موضحًا أنه في هذه الحالة فقط كانت سترى كل الوجوه، الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن القرآن الكريم دلنا على أن أهل الجنة درجات، ليس كلهم مثل بعضهم في المنزلة والمكانة.