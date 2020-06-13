شنجهاي تسجل إصابة بكورونا وافدة من الخارج

سجلت شنجهاي اليوم السبت، حالة وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وذكرت لجنة الصحة ببلدية شنجهاي في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحالة الوافدة لمواطن صيني، غادر من بريطانيا في 28 مايو، ومر المريض عبر سريلانكا ووصل إلى مطار شنجهاي بودونغ الدولي في 29 مايو، فيما ظهرت على المريض أعراض خلال فترة الملاحظة بالعزل، وجاءت نتيجة اختباره لاحقا إيجابية لكوفيد-19.وتم نقل المريض إلى مستشفى مخصص للعلاج الطبي، في حين تم وضع 38 شخصا كانوا على اتصال وثيق معه على متن الطائرة تحت الحجر الصحي.