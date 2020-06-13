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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 مناطق فى بكين ترفع حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:30 م
بكين ترفع حالة الطواريء
بكين ترفع حالة الطواريء الصحية بسبب كورونا
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رفعت أربع مناطق في العاصمة الصينية (بكين) حالة الطوارئ الصحية إلى "متوسطة" بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وذلك عقب مرور 56 يومًا دون تسجيل أي حالات إصابة محلية بالفيروس.

وذكر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)– في بيان اليوم- أن مناطق "يويتان" و"شيلويوان" و"هوا شيانغ" في حي فنغتاي و"تشانغيانغ" في حي فانغشان رفعت مستوى الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية إلى متوسط، عقب تسجيل ست حالات مصابة بعدوى محلية خلال اليومين الماضيين كانت مرتبطة بسوق "شينفادي" وهو أكبر سوق جملة في بكين ويتواجد في حي فنغتاي.

وكانت سلطات بكين قد أجرت اختبارات حمض نووي على مستوى المدينة في أسواق الجملة للمنتجات الزراعية ومحلات السوبر ماركت على نطاق واسع أمس، حيث جاءت نتيجة 46 حالة إيجابية خلال اختبارات لمسح عينات من الحلق لفيروس كورونا الجديد.

وقالت بانغ شينغ هوه، نائبة رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ببلدية بكين في مؤتمر صحفي اليوم، إن موظفين أجروا اختبارات الحمض النووي على 1940 شخصًا في هذه الأسواق، ومن بين 517 عينة تم جمعها من سوق شينفادي، تم العثور على 45 حالة إيجابية، فيما تم اكتشاف حالة إيجابية أخرى في عينات من سوق للمنتجات الزراعية في حي هايديان في بكين، وكانت هذه الحالة على اتصال وثيق مع حالة الإصابة المؤكدة بـ كوفيد-19 في سوق شينفادي.

ولم تظهر أعراض المرض على جميع الأشخاص البالغ عددهم 46 شخصًا، وهم يخضعون لإدارة ومراقبة صارمة حاليا.

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