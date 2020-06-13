«الأونروا» تستأنف خدماتها الصحية للاجئين الفلسطينيين فى الأردن

استأنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المملكة الأردنية الهاشمية، جميع خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها، وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة الأردنية.وأهابت الأونروا - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - بمراجعيها ضرورة الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة، ومنها التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بالصابون، أو تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر، وارتداء القفازات والكمامات وأخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيًا بالمركز الصحي لتحديد نوع الخدمة المطلوبة، والموعد المناسب لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو بآخر لنقل العدوى.وأوجبت على الطاقم الطبي التابع للوكالة في العيادات الصحية ضرورة قياس درجة حرارة كل المراجعين قبل الدخول للعيادة، والمساعدة في إنجاز الخدمة المطلوبة في أسرع وقت لتفادي التواجد لوقت طويل داخل العيادة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أكثر من مرافق واحد فقط مع المرضى الذين هم بحاجة إلى المساعدة كالأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ويجب ترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والآخر في قاعات الانتظار.وأوضحت الوكالة، أنه على المراجعين إبلاغ فريق "الأونروا" الطبي في حال ظهور أعراض لارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية كالسعال، وألم في الحلق، أو صعوبة في التنفس، وأنه سيتم عرض هذه التدابير على الشاشات الموجودة في صالات الانتظار داخل كل عيادة؛ لضمان وصولها لجميع المراجعين.