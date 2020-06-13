رفعت فكرى يعزى القس أندريه زكى فى وفاة والدة زوجته

نعى القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدة زوجة القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.وقال رفعت في نعيه: الفاضل الدكتور القس أندرية زكي، أتقدم إلى سيادتكم بأحر التعزيات القلبية في انتقال حماة سيادتكم، راجيًا لكم وللأسرة الكريمة تعزيات الروح القدس.