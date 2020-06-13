وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يتوجهان لتركيا لبحث ملف ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الوزير سيرجي لافروف، سيزور تركيا غدا بجانب وزير الدفاع سيرجي شويجو، لإجراء مشاورات حول بعض القضايا الإقليمية.وأوضحت الخارجية الروسية، أن الوزيرين سيصلان إلى تركيا على رأس وفد وزاري من روسيا بالتوافق مع اتفاقات توصل إليها سابقا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.ومن المقرر أن يعقد لافروف وشويجو مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق بيان الخارجية الروسية.وكانت تقارير قالت إن الوزيرين الروسيين سيلتقيان نظيريهما التركيين، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية.وأكدت روسيا في وقت سابق دعمها المبادرة المصرية بشأن حل الأزمة في ليبيا سلميا مؤكدة رفضها أىَّ حل عسكري في ليبيا.