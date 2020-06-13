مقتل 10 وإصابة 117 فى انفجار شاحنة صهريج شرقى الصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 117 آخرون في انفجار شاحنة صهريج، وانحرافها عن طريق سريع، اليوم السبت، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.وذكرت سلطات مقاطعة تشجيانغ - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:40 مساء بتوقيت بكين بالقرب من قرية ليانغشان بمدينة ونلينغ، وأسفر عن تدمير منازل سكنية وورش عمل لمصانع في المنطقة القريبة على الطريق السريع بين شنيانغ وهايكو في المقاطعة.وأضافت السلطات، أن أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق.