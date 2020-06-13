ضبط 4 أطنان سلعًا غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها فى الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لمواجهة قضايا الغش التجاري.أسفرت جهود خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته 3.440 طن سلع غذائية "دقيق فاخر، سكر حر، أرز أبيض، 69 عبوة زيت طعام) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات