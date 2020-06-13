أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

أشرف زكي يكشف عن حالته الصحية بعد العملية

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه في فترة نقاهة الآن وصحته أفضل بكثير من الأسبوع الماضي، مقدمًا اعتذاره للكثيرين الذين اتصلوا به ولم يستطع الرد عليهم.وقدم زكي الشكر لكل من وجه له كلمات حب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميعها كانت تبلغ له من قبل المقربين منه.وشارك الفنان أشرف زكي، في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد وأيتن عامر، كما شارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج.