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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، 7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7242 طن فوسفات و300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 988 طن حديد و8050 طن خردة و11103 طن ذرة و1454 طن خشب زان و1758 طن أبلاكاش و2600 طن نخالة قمح و2500 طن نواتج تقطير و6500 طن كلوريد إيثيلين.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 624 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة وخوخ ) وخضروات (بطاطا وبقدونس وخرشوف) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وأرز) يتم تصديرها إلى كل من المغرب والإمارات والسعودية والجزائر وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 341 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1640 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58049 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97215 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2720 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1323 شاحنة منها 609 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35096 من البضائع العامة.

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