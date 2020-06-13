هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة «هتعدى» (صور)

انتهى النجم هاني شاكر، من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "هتعدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ويهدف من خلالها لبث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن كورونا، وتعاون فيها مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وتم التسجيل داخل استوديوهات NRP Recording Studios، وسيجرى طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.وتقول كلمات الأغنية: "هتعدي والله لتعدي..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى.. وهتبقى الدنيا دي وردي في عنينا.. الأزمة دي بجد ورتنا.. فيه حاجات كانت بره حساباتنا.. قربنا من بعضنا في بيتنا ودَعينا".