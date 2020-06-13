صحيفة تركية: حاشية أردوغان تسيطر على الوظائف كافة

سلّطت وسائل الإعلام التركية الضوء على حصول المقربين من حكومة رجب طيب أردوغان على أكثر من منصب، في الوقت ذاته يعاني الأتراك من تدني الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع مؤشر البطالة.وكشفت صحيفة «جمهورييت» التركية في تقريرها اليوم السبت، عن قضايا الفساد الجديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فمع حصول المقربين من النظام الحالي على وظائف مرموقة، وأيضًا يحصلون على أعلى الرواتب من أكثر من أي وظيفة، في ظل حرمان الملايين من أبناء الشعب التركي من الحصول على فرصة عمل لتأمين الاحتياجات الأساسية.وقالت الصحيفة إن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا «RTÜK»، أبوبكر شاهين، جرى تعيينه في مجلس إدارة «هالك بنك»، ويتلقى راتبين عن كل وظيفة منهما بالمخالفة للقانون.وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين شاهين جاء في وقت تحتدم فيه النقاشات حول تعيين المصارع التركي السابق، حمزة يارلي قايا، في مجلس إدارة «بنك وقف» التركي إلى جانب وظائفه ومهامه في القصر الرئاسي كنائب للرئيس، فضلًا عن منصبه كنائب لوزير الشباب والرياضة.وأشارت الصحيفة إلى أن شاهين كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة «ترك سات»، وأنه يتلقى راتبًا يصل إلى 50- 60 ألف ليرة، كرئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، فضلًا عن تلقيه راتبًا يتراوح بين 15- 20 ألف ليرة تركية كعضو في مجلس إدارة «ترك سات»، كما يحصل على مبلغ 5 آلاف و300 ليرة كراتب عن عمله ممثلًا للجمعية العامة في إحدى وكالات الإعلان الصحفية.