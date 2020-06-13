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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يشدد على منع التكدس المرورى بميدان المديرية

السبت 13/يونيو/2020 - 04:57 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مسئولي المرور باتخاذ ما يلزم حيال تكدس مروري بمنطقة ميدان المديرية من ناحية شارع الرياضي بالمدينة العاصمة.

واستوقف المحافظ ذلك الزحام أثناء خط سيره عائدًا من جولته بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة الجاري تجهيزها، وقد نزل المحافظ من سيارته للوقوف على سبب ذلك الزحام، والذي قد لاحظ وقوف بعض سيارات السرفيس بتلك المنطقة وانتظارها لتحميل الركاب.

وشدد محافظ بنى سويف على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تكرار مثل تلك المشكلات، التي تعوق الحركة المرورية وحركة السير للمشاة وتعطيل مصالح المواطنين، قائلا لمسئولي المرور: "المنطقة اتحولت لموقف لازم نمنع ده ولا نسمح بتكراره مرة أخرى في أي منطقة، خاصة الأماكن الحيوية زى ميدان المديرية".

وكلف رئيس المدينة بالمرور المستمر على تلك النقاط التي يمكن أن تشهد زحامًا خاصة في ساعات الذروة، والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة أولًا بأول.

كما استوقف المحافظ رجلا مسنا بصحبته سيدة من أسرته، وكان الرجل جالسًا على رصيف الطريق بالقرب من النادي الرياضي، حيث نزل المحافظ من سيارته ليسألهما عما إذا كانا يحتاجان شيئا، واستفسر منهما عن بعض الأمور، موجها نائب رئيس المدينة بمتابعتهما.

وحرص محافظ بني سويف على حث بعض المواطنين الذين قد تصادف سيرهم ببعض الشوارع التي تواجد بها المحافظ بضرورة ارتداء الكمامة، موضحًا للبعض الكيفية الصحيحة لارتدائها، لتقوم بدورها بشكل جيد في الوقاية من فيروس كورونا.
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

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