حكومة أردوغان تكذب على الأتراك وتزور إصابات كورونا

أكدت غرفة "أطباء أنقرة" التركية، السبت، عن تلاعب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في بيانات رصد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية «مغلوطة» ولا تعبر عن واقع انتشار الفيروس.وفي بيان لها، أوضحت غرفة أطباء أنقرة، التي تعد بمثابة نقابة أطباء أنقرة، أن بيانات وزارة الصحة التركية تشير إلى انخفاض إصابات فيروس كورونا في العاصمة التركية أنقرة، فيما رصدت الغرفة من خلال مصادرها زيادة الإصابات بنسبة 20% خلال الأيام الأخيرة، يتركز أغلبها في شرق وجنوب شرق ووسط الأناضول.ودعت الغرفة، المسئولين الأتراك إلى الوفاء بمسئولياتهم تجاه المجتمع التركي، مطالبة بنشر البيانات والأرقام الصحيحة، خاصة وأن واقع انتشار الفيروس التاجي يشير إلى زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين دخلوا المستوصفات الخاصة بعلاج كوفيد 19، كذلك العيادات الخارجية للمستشفيات التركية.