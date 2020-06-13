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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإجمالى 32 حالة.. تفاصيل الإصابات بكورونا فى الصحف القومية

السبت 13/يونيو/2020 - 04:14 م
كورونا
كورونا
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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة وحجز بعضها وإجراء التحاليل والعزل المنزلي بلغت 32 حالة من كل المؤسسات "الأهرام 7 حالات- الأخبار 6– دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".

وراجعت الهيئة مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي وأوصت باستخدام أدوات التبخير في العنابر والأماكن المفتوحة وتتلقى تقريرًا يوميًا بتطورات الموقف.

وأكدت الهيئة أنها على اتصال مستمر مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة في إيجاد أماكن لبعض الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، وأشادت بجهودهم في هذا الشأن، وأكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وهي:

1- التفتيش اليومي في كل أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فورًا بأي ملاحظات أو سلبيات.

2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تمامًا وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعًا دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم إجازة إجبارية مدتها أسبوعان، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم أي مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.

7- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.

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