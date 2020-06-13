49 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 12 ألفًا و51 حالة.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من بين الحالات الـ49 الجديدة، 44 حالة عدوى محلية، جميعها سجلت في سول والمناطق المحيطة بها باستثناء حالة واحدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وفي حين استقر معدل الإصابات الجديدة في مناطق أخرى، فإن منطقة سول الكبرى، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 50 مليون نسمة، تعاني من سلسلة من حالات العدوى الجماعية المرتبطة بتجمعات دينية ومركز توزيع ومرافق رياضية.وفي أواخر الشهر الماضي، فرضت السلطات أسبوعين من المبادئ التوجيهية الأكثر صرامة للوقاية من فيروس كورونا في منطقة سول الكبرى، مع تدابير تشمل إغلاق المرافق العامة وتنظيم عمل الحانات وغرف الكاريوكي.