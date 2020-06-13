باحث سياسى: عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية داخليًا

قال عبد الله الجنيد، الباحث السياسي، إن قطر منذ حوالى ثلاث سنوات وهى تعانى من انحسار فى حجم التدفقات نتيجة خساراتها العديدة من الموارد وانتهاء العقود طويلة الأمد مع مستوردين كبار مثل دول جنوب شرق آسيا.وأضاف الجنيد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوجه الإنفاق الخارجى التى حددتها قطر كانت فى جهات غير استثمارية أو تمويل القطاعات الصناعية والتجارية فى قطر.وأكد أن قطر تعاملت مع كورونا بشكل مكابر وأصرت على أنها تمكنت من إدارة تلك الأزمة، إلا أنه خلال منتصف مايو إلى يونيو رأي العالم أن الأمر تحول تماما.وأفاد بأن عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية داخليا بتسريح العمالة، وهو ما ظهر من خلال الاستغناء عن 20% منها فى قطاع الطيران المدنى والخطوط الجوية القطرية.