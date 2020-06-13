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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث سياسى: عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية داخليًا

السبت 13/يونيو/2020 - 04:04 م
عبد الله الجنيد،
عبد الله الجنيد، الباحث السياسي
هدير شعراوي
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قال عبد الله الجنيد، الباحث السياسي، إن قطر منذ حوالى ثلاث سنوات وهى تعانى من انحسار فى حجم التدفقات نتيجة خساراتها العديدة من الموارد وانتهاء العقود طويلة الأمد مع مستوردين كبار مثل دول جنوب شرق آسيا.

وأضاف الجنيد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوجه الإنفاق الخارجى التى حددتها قطر كانت فى جهات غير استثمارية أو تمويل القطاعات الصناعية والتجارية فى قطر.

وأكد أن قطر تعاملت مع كورونا بشكل مكابر وأصرت على أنها تمكنت من إدارة تلك الأزمة، إلا أنه خلال منتصف مايو إلى يونيو رأي العالم أن الأمر تحول تماما.

وأفاد بأن عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية داخليا بتسريح العمالة، وهو ما ظهر من خلال الاستغناء عن 20% منها فى قطاع الطيران المدنى والخطوط الجوية القطرية.

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