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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كورونا» يُخفض مبيعات الجلود 50%

السبت 13/يونيو/2020 - 04:03 م
محمد مهران رئيس شعبة
محمد مهران رئيس شعبة الجلود
دعاء أبو العزم
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قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في مبيعات الجلود المحلية بنسبة 50% عن الوضع الطبيعي تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور" أن صادرات الجلود أيضا شهدت تأثرا كبيرا، حيث تعد شبه متوقفة في الوقت الحالي بسبب توتر الأسواق والاهتمام بالمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية بشكل أكبر.

وأوضح أن المصنعين والمستوردين تأثروا كثيرا خلال تلك الفترة، ونعمل حاليا على التفكير خارج الصندوق والتسويق للمنتجات إلكترونيا، كذلك ساهمت الغرف التجارية في المشاركة في بعض المعارض الإلكترونية لكسر الركود.

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