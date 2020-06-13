شرطة السياحة والآثار تضبط 616 قضية خلال أسبوع

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، في ضبط (616) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار– قضايا ومخالفات شركات سياحية).يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.