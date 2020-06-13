تجديد حبس المتهمة بسرقة منزل بالتجمع

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس متهمة بسرقة منزل بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، قد ألقوا القبض على سيدة بعد ارتكابها واقعة سرقة من داخل أحد المنازل بمنطقة التجمع.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وبحوزتها (شنطة بلاستيكية بداخلها (مبلغ مالى- 4 جنيهات ذهبية- جهاز تابلت- 4 هواتف محمولة) وبمناقشتها عن مصدر ما بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن "تعمل به" بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.