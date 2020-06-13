حبس سائق لترويجه مخدر الاستروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم السبت، بحبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو"م.ح"، سائق، عثر بحوزته على كمية من الاستروكس وزنت 500 جراما قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها لمروره بأزمة مالية.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام سائق بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وعثر بحوزته على 500 جراما من مخدر الاستروكس وهاتف محمول، لتسهيل الاتصال بعملائه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.