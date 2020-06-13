نانسي عجرم تُعلق على أحداث لبنان بكلمات لـ نزار قباني

عبرت الفنانة نانسى عجرم، عن حزنها من الأعمال التخريبية التي شهدتها لبنان أمس خلال التظاهرات، وذلك بأبيات للشاعر الكبير نزار قبانى، في ظل استمرار المظاهرات والمسيرات الغاضبة في لبنان، احتجاجا على انهيار العملة الليرة، والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية.وكتبت عبر حسابها بموقع انستجرام: "آه يا عشّاق بيروت القدامى.. هل وجدتم بعد بيروت البديلا؟.. إن يَمتْ لبنان مُتُّم معه.. كُلُّ من يقتله كان القتيلا.. كُلُّ قبح فيه قبح فيكُمُ.. فأعيدوه كما كان جميلا- نزار قباني".وواصل المتظاهرون اللبنانيون الغاضبون، الجمعة، احتجاجاتهم على انهيار العملة الوطنية "الليرة اللبنانية" أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات، فيما أشارت فضائية "الحدث" إلى استمرار أعمال تحطيم محال وإشعال النيران في بيروت.