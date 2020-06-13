انخفاض مبيعات السيارات تأثرًا بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

قال أسامه أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في مبيعات السيارات تأثرًا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا خاصة خلال شهر ابريل الماضي.وأضاف أبو المجد، في تصريحات لـ"الدستور" أن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري كانت تشهد ارتفاعًا في المبيعات مقارنة بالعام الماضي لكن سرعان ما تراجعت المبيعات بسبب أزمة كورونا.وتوقع أن تتأثر المبيعات خلال الثلاث شهور المقبلة بإجراءات فيروس كورونا المستجد طبقا لتغير أوليات المستهلكين