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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري: الحكومة اللبنانية تتحمل مسئولية المظاهرات ببيروت

السبت 13/يونيو/2020 - 03:53 م
سعد الحريري رئيس
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق
أحمد عاشور
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قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق: إن ما تعانيه مدينة طرابلس اللبنانية من تخريب واستهداف لأرزاق أهلها لا يختلف عما تشهده بيروت.

وأضاف خلال تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن محاولة تشويه طرابلس وصورتها لإظهارها بمظهر الخارجة عن القانون ستفشل بإرادة الطرابلسيين الشرفاء.

وأكد أن الدولة مطالبة بتحمل المسؤولية فيها كما في بيروت وكل لبنان.

وكانت لبنان شهدت عمليات تحطيم بشكل ممنهج، مساء اليوم الجمعة، للمحال التجارية في محيط منطقة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت، وعلى بعد مسافة بسيطة من مقر السراي الحكومي (مقر الحكومة) كما أضرموا النيران في محتوياتها بالداخل.

وانتزع أشخاص ملثمون الأبواب والواجهات الحديدية للمحال التجارية، ثم تحطيم الواجهات الزجاجية لتلك المحال على نحو متعمد باستخدام العصي والأحجار والأدوات الحديدية، والدخول إلى تلك المحال وتهشيم محتوياتها بالكامل، وإضرام النيران في بعضها مستخدمين عبوات مشتعلة.

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