البطريرك إبراهيم إسحق يعزي القس أندريه زكي في وفاة والدة زوجته

ارسل البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه ذكي.وجاء فيها: بمشاعر الحزن والرجاء في الحياة الأبدية، ننعى السيدة صوفي، ونطلب من الرب أن يستقبلها في ملكوت السموات، ويعزي قلوبكم اجمعين.