غدًا.. الحكومة تبدأ تنفيذ قرار تقليل ساعات حظر التجول

تبدأ الحكومة غدا الأحد، تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليل ساعات حظر الحركة التي كانت تبدأ من الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، على أن تكون من الثامنة مساءا حتي الرابعة صباحًا.وشرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السبب في ذلك، قائلًا: " إن ذلك يرجع لسببين رئيسيين أولهما إتاحة الفرصة الكافية لتنقل موظفي الدولة صباحا للذهاب لمكاتبهم في مواعيد العمل الرسمية دون تكدسات، خاصة وأن الكثير منهم يتنقل بين المحافظات ذهابا لعمله".وتابع سعد في شرحه أن السبب الثاني الرئيسي هو فتح الباب أمام المزارعين لجني محاصيلهم التي ينتهي العمل اليومي بها في التاسعة صباحا ولا يتمكن المزارعون من العمل بعدها.وقرر مجلس الوزراء تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من 8 مساءً وحتى 4 فجرًا بدلًا من الخامسة صباحا لمدة 15 يومًا تنتهي في 30 يونيو الجاري.واشتملت آخر قرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا على مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً حتي نهاية الشهر طبقا للقرار، واستمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتي نهاية الشهر الجاري ايضا.وتقرّر أيضًا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيه الحالي حتى 30 يونيه، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.كما قرر مجلس الوزراء فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، بالمحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقًا لتطورات الموقف الصحي، ووفقًا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وإعادة تقييم الموقف أولًا بأول.كما تقرر الإعلان عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران، أول يوليو المقبل إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والتأكيد على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفًا، وفقًا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة الطلاب.