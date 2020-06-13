رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. الحكومة تبدأ تنفيذ قرار تقليل ساعات حظر التجول

السبت 13/يونيو/2020 - 03:45 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
تبدأ الحكومة غدا الأحد، تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليل ساعات حظر الحركة التي كانت تبدأ من الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، على أن تكون من الثامنة مساءا حتي الرابعة صباحًا.

وشرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السبب في ذلك، قائلًا: " إن ذلك يرجع لسببين رئيسيين أولهما إتاحة الفرصة الكافية لتنقل موظفي الدولة صباحا للذهاب لمكاتبهم في مواعيد العمل الرسمية دون تكدسات، خاصة وأن الكثير منهم يتنقل بين المحافظات ذهابا لعمله".

وتابع سعد في شرحه أن السبب الثاني الرئيسي هو فتح الباب أمام المزارعين لجني محاصيلهم التي ينتهي العمل اليومي بها في التاسعة صباحا ولا يتمكن المزارعون من العمل بعدها.

وقرر مجلس الوزراء تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من 8 مساءً وحتى 4 فجرًا بدلًا من الخامسة صباحا لمدة 15 يومًا تنتهي في 30 يونيو الجاري.

واشتملت آخر قرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا على مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً حتي نهاية الشهر طبقا للقرار، واستمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتي نهاية الشهر الجاري ايضا.

وتقرّر أيضًا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيه الحالي حتى 30 يونيه، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.

كما قرر مجلس الوزراء فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، بالمحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقًا لتطورات الموقف الصحي، ووفقًا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وإعادة تقييم الموقف أولًا بأول.

كما تقرر الإعلان عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران، أول يوليو المقبل إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والتأكيد على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفًا، وفقًا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة الطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

«الصحة»: إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي وإحالته للتحقيق العاجل

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشري

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

طوني قطان ضيف «طلات ثقافية» غدًا

ناصف: «القومي لثقافة الطفل» استغل جائحة كورونا لصالح أطفال مصر

فنانون إماراتيون يناقشون تطور المنظومة في «الثقافة للجميع»

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن