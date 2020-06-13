رش 160 ألف و461 رأس وتجريع 30 ألف لمكافحة الطفيليات بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تنفيذا لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع " إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات "، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مايو 2020، برش " 160 ألف و461 رأس " وتجريع" 30 ألف و135 رأس "، لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ علي الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه تم فحص وعلاج 44 ألف و513 رأس بالوحدات البيطرية.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.