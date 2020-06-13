لجنة المرور على «العزل» تتفقد مستشفى فرشوط بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: إنه للمرة الثانية خلال أسبوع قامت لجنة المرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بتفقد مستشفي فرشوط المركزي.وأكد محافظ قناـ في بيان صحفي، أنه قام بتشكيل لجنة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم اللجنة متابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة علي المستشفيات.وأوضح كمال شلبي السكرتير العام خلال زيارته لمستشفى فرشوط، أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية، ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة، مضيفا أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا.