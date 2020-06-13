استمرار التظاهرات في لندن تنديدًا بمقتل جورج فلويد (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استمرار التظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء اعتقاله في مينيابوليس منذ أسبوعين.وتشهد عددًا من الولايات الأمريكية مظاهرات ضخمة رافقتها أعمال شغب على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا خلاف بينه وبين قادة البنتاجون حول الاحتجاجات الأمريكية التي نشبت مؤخرًا بسبب مقتل جورج فلويد على يد عناصر الشرطة.فيما أشار ترامب، وفق قناة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن فيديو خنق جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، شكّل له 8 دقائق من الرعب والعار.