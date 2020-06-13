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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 31 ألف سائق امتنعوا عن ارتداء الكمامة في أسبوع

السبت 13/يونيو/2020 - 02:48 م
ارتداء القمامة
ارتداء القمامة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط (5668) قضية تموينية متنوعة، ضبط (11) قضية مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق، غلق (1) مكان نشاط تعليمى مخالف، غلق (1529) محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (31605 سائقي نقل جماعى)، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط (32674 شخصا، و19373 مركبة)، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء، تم ضبط (1862 شخصا) بإجمالى (1757 مبنى).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العاما واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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